Demanen 5 anys i mig de presó a un home acusat de maltractar i pegar reiteradament la seva exparella

L'Audiència de Lleida jutjarà dijous dia 20 un home acusat de maltractar i pegar reiteradament una dona que va ser la seva parella durant catorze anys, tot i que no van conviure. Segons el ministeri fiscal, un dels episodis de violència va tenir lloc el juliol del 2021, quan arran d'una discussió, l'home va amenaçar i denigrar la dona amb expressions com "et tiraré per la finestra" o "no serveixes per a res" i després la va agafar dels cabells i la va tirar a terra. Al novembre també li va propinar un cop a l'abdomen i a la cara, fet que va fer perdre a la dona una dent incisiva. El fiscal acusa el processat dels delictes de violència física i psíquica habitual, maltractes en l'àmbit familiar i lesions i li demana 5 anys i mig de presó.

Concretament, fiscalia demana per a l'acusat 3 anys i mig de presó pel delicte de lesions amb deformitat, 1 any de presó pel delicte de violència física i psíquica habitual i un altre pel de maltractaments en l'àmbit familiar. A banda d'això, sol·licita que no pugui tenir o portar armes durant almenys 4 anys i que no es pugui acostar a la víctima o comunicar-s'hi durant 9 anys. També vol que la indemnitzi amb poc més de 9.000 euros per les lesions i les seqüeles causades.

El novembre de 2021 es va dictar una ordre de protecció, la qual dona empara al cònjuge o la parella del presumpte agressor, entre altres. El cas l'ha investigat el jutjat d'Instrucció de Tremp.