Dos detinguts per un robatori amb força en una casa de l'Horta de Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes de 22 i 25 anys per un robatori amb força en una casa de l'Horta, a la partida Camp Rodó.

Els fets van tenir lloc el 9 de juny a les 21:50 minuts. La policia va ser alertada de l'alarma per robatori a la casa en qüestió i de seguida es va muntar un dispositiu per localitzar els lladres. Una de les dotacions, que forma part del dispositiu preventiu de l'Horta de Lleida, va detectar un vehicle sospitós que circulava per un camí de la mateixa partida. Els agents el van parar i van identificar els dos ocupants. A dins hi van trobar eines però no indicis de la participació al robatori. Resulta que no van poder robar res perquè va sonar l'alarma però les càmeres de vigilància els van gravar.

Gràcies a les imatges de la gravació la policia va poder identificar els autors i els lladres van ser localitzats dimecres al migdia a Lleida. Un d'ells té antecedents i els dos passaran aquest dijous a disposició judicial.