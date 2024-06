Queixes veïnals per sorolls, incivisme i botellons a la plaça dels Drets Humans de Lleida

L’associació de veïns de la Bordeta ha denunciat que des de fa ja molts mesos la plaça dels Drets Humans, situada entre el carrer Bellavista i el passatge Miquel Aragonès, “pateix un dia sí i l’altre també l’incivisme, sorolls i brutícia que provoca un grup de joves”. Segons va explicar la presidenta de l’entitat, Mari Carme Guerrero, “els veïns de la zona porten més de dos anys denunciant que en aquesta plaça es fan botellons, carreres amb motos a tota velocitat, juguen a futbol fins a hores intempestives i generen soroll a la nit, a més de deixar la plaça plena d’escombraries i fer malbé el mobiliari urbà”.

Els veïns de la zona han presentat un requeriment a l’associació del barri perquè insti l’ajuntament a intervenir en l’assumpte, ja que “ara a l’estiu els sorolls i molèsties seran continus, a més que fer botellons i consumir drogues en plena via pública i en una plaça tan cèntrica del barri no s’hauria de permetre”, va lamentar Guerrero. Arran de les queixes, l’associació sol·licitarà a l’ajuntament augmentar la vigilància, especialment a la nit, ja que “si hi hagués la presència policial adequada això no passaria, els veïns tenen dret a descansar i que el mobiliari urbà estigui en bones condicions”, va concloure.