Lleida ofereix sis pisos de lloguer per a joves a partir de 245 euros al mes

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) de Lleida ha obert aquest dilluns el termini de sol·licituds per optar a un dels sis habitatges de lloguer per a persones joves disponibles al Centre Històric. Aquests habitatges tenen entre una i dos habitacions, amb superfícies que van des dels 38 als 75 metres quadrats, i rendes mensuals des de 245 euros per l’apartament més petit, fins a 483 per al més gran. Estan situats als carrers Sant Anastasi, Nou, Josep Solans (2), Escales de Sant Llorenç i Cavallers.

Els destinataris d’aquesta convocatòria, que forma part de les accions de promoció d’habitatge al barri anunciades per l’alcalde Fèlix Larrosa el mes passat, són persones que tinguin un màxim de 30 anys en el moment de la signatura del contracte. Caldrà també que estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Lleida, amb anterioritat a la data d’avui, d’inici del procediment.

Els requisits també contemplen estar inscrit al padró de Lleida amb una antiguitat mínima d’almenys un any i no tenir cap altre habitatge en propietat. Els ingressos nets de la unitat de convivència hauran de ser d’un mínim de 12.000 euros anuals i un màxim de 3,5 vegades l’IRSC, que equival a 35.936,96 euros anuals per a dos persones. Les persones interessades poden presentar sol·licitud fins al 2 de juliol a les 13 hores, a l’Oficina Local d’Habitatge del carrer Cavallers, 14-20.