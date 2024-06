Consulta a empreses per veure si la residència de Pardinyes és viable

La Paeria ha iniciat una consulta perquè les empreses del sector de les residències opinin sobre la viabilitat de la construcció i explotació de la que es preveu al solar del número 2 del carrer Josep Pallach, a Pardinyes, abans de tornar a licitar la concessió. El juliol de l’any passat ja la va treure a concurs i al novembre el va declarar desert, al no haver rebut cap oferta. Ara, les firmes del sector tenen fins al 9 de juliol vinent per aportar els seus suggeriments. La Fundació Privada Barri de Pardinyes impulsa des de fa anys una residència en aquest emplaçament, en el qual l’anterior corporació municipal va projectar el polèmic nou alberg que després va resituar a les sitges del Senpa i que l’actual govern va descartar.

La finca municipal en la qual l’ajuntament preveu la residència té una superfície de 3.560,70 metres quadrats i està classificada per acollir equipaments. D’acord amb l’informe d’aprofitament urbanístic, planteja un cànon anual mínim de 94.787,82 euros i una durada de 50 anys, i ara la Paeria “sol·licita que les empreses manifestin la viabilitat de construcció i gestió en aquest espai d’una residència per a gent gran”. El model que proposa la Paeria inclou “places residencials per a persones amb diferents graus de dependència, places de centre de dia i apartaments independents per a la modalitat de cohousing (que pot ser intergeneracional)”. A l’hora d’elaborar els plecs de condicions, el consistori haurà de tenir en compte el resultat de les consultes i si no ho fa, n’haurà d’argumentar els motius.