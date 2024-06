Els casos de covid atesos als CAP de Lleida es quadrupliquen en un mes

Els casos de covid-19 diagnosticats als Centres d’Atenció Primària (CAP) de la regió sanitària de Lleida segueixen a l’alça per cinquena setmana consecutiva. Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SiViC), la setmana del 10 al 16 d’aquest mes es van atendre 248 pacients amb covid als ambulatoris del pla, davant dels 173 de la setmana anterior, la qual cosa suposa un increment del 43,3%. La setmana del 13 al 19 de maig només en van diagnosticar 62, de manera que s’han quadruplicat en un mes.

La majoria dels afectats durant l’última setmana són persones d’entre 15 i 44 anys (73 casos), així com d’entre 45 i 59 anys (64 casos) i d’entre 70 i 79 anys (42). A l’Alt Pirineu i Aran també augmenten, però el nombre d’afectats és molt baix. En una setmana, els casos detectats en l’Atenció Primària han passat de 17 a 22. A l’abril va començar a circular per Catalunya una nova variant internacional de la covid-19, denominada FLiRT, una nova soca que deriva de l’òmicron i té més capacitat de contagi, però no és més virulent.