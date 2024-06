El Govern congela el preu dels graus i màsters

El Govern va aprovar ahir el decret que manté els preus públics universitaris per al curs 2024-2025, en el context de pròrroga pressupostària. Així, tots els graus i màsters habilitants de les universitats públiques continuaran costant menys de 20 euros per crèdit. En concret, els d’experimentalitat baixa tindran un preu de 17,69 euros i els d’experimentalitat alta i mitjana, de 18,46. Els màsters que habiliten per exercir una professió regulada costaran 18,46 euros per crèdit i la resta de màsters oficials, 27,67 euros.

Continuen actives les beques d’equitat, que permeten una rebaixa dels graus d’entre el 70% i el 60% i entre el 20% i el 25% en els màsters, en funció de la renda, per als estudiants de famílies en situacions econòmiques vulnerables. D’aquesta manera, els preus per crèdit en els graus acaben sent inferiors a 6 euros, i de 15 per als màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió. És a dir, per als estudiants amb beca d’equitat la matrícula en els graus costarà 3,54 i 5,31 euros per crèdit en les carreres d’experimentalitat baixa, en funció de la renda, i entre 3,69 i 5,54 euros en la de mitjana o alta. En el cas dels màsters, amb la beca d’equitat els preus quedaran entre 13,85 i 14,77 euros per crèdit. A més, es mantenen altres millores aplicades el passat curs, com l’exempció total de les taxes de primer per als alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari que provenen d’FP superior. També continuarà la supressió del recàrrec per a segones i successives carreres, així com la gratuïtat de la matrícula per a víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella a través d’una convocatòria específica d’ajuts, amb el suport del departament d’Igualtat i Feminismes.