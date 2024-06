Acusat de masturbar-se davant de noies i intentar agredir mossos

Els Mossos d’Esquadra van detenir a última hora de dimecres al barri de Cappont un home que suposadament es va masturbar davant d’unes noies i que va intentar agredir els agents, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. Els policies el van arrestar inicialment per un delicte d’atemptat contra l’autoritat i indagaven si li imputaven un delicte lleu d’assetjament de carrer.

Els fets, que van ser gravats per un veí que va cedir les imatges a aquest diari, van tenir lloc a l’avinguda València. La policia catalana va ser alertada a les 23.54 hores de la presència d’un individu que s’estava masturbant en un portal. Pel que sembla, l’home s’hauria tocat els genitals davant unes noies que es trobaven al carrer. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos, que van comprovar que l’home estava molt exaltat, desafiador i poc col·laboratiu amb els agents. Abans de procedir a detenir-lo, fins i tot va intentar arremetre contra un d’ells i va haver de ser reduït a terra per procedir al seu arrest. L’home també es va resistir a entrar al cotxe policial per ser traslladat a comissaria. Van intervenir un total de quatre patrulles, tres d’uniformades i una de paisà.A més del delicte d’atemptat a l’autoritat, l’individu presumiblement serà imputat per un delicte lleu d’assetjament de carrer. Es tracta d’un delicte que contempla la llei només sí és sí, que va entrar en vigor l’octubre del 2022. El febrer del 2023, la Urbana de Lleida va posar la seua primera denúncia penal per assetjament de carrer d’un home acusat de molestar una jove perquè li mostrés els pits a Cappont.