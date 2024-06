Dos detinguts en dos dies a la plaça de l'Escorxador per mostrar els genitals

La Guàrdia Urbana va detenir dijous i divendres dos homes a la plaça de l’Escorxador com a presumptes autors d’un delicte la llibertat sexual per mostrar els genitals a menors. Dijous va ser arrestat un home de 47 anys i divendres un home de 56. Pel que sembla, van mostrar en públic els seus genitals davant de menors d’edat. Van ser els progenitors i altres testimonis els que van alertar la Guàrdia Urbana, que va acudir al lloc i va localitzar, va identificar i va procedir a la detenció dels dos sospitosos per un delicte contra la llibertat sexual per exhibicionisme i provocació sexual.

Els Mossos d’Esquadra van detenir a última hora de dimecres al barri de Cappont un home que suposadament es va masturbar davant d’unes noies i que va intentar agredir els agents, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. Els policies el van arrestar inicialment per un delicte d’atemptat contra l’autoritat i indagaven si li imputaven d’un delicte lleu d’assetjament de carrer. Pel que sembla, l’home s’hauria tocat els genitals davant d’unes noies que es trobaven al carrer. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos. Van arrestar l’home després que aquest intentés agredir els policies.