La Paeria de Lleida declara en ruïna imminent les dues naus cremades al polígon Les Canals la revetlla de Sant Joan

Les tinentes d'alcalde de Lleida Begoña Iglesias i Cristina Morón aquest dimarts al matí per fer seguiment de l'incendi a dos naus del polígon industrial Les Canals.Cedida per la Paeria de Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha decretat en ruïna imminent les dues naus que s'han cremat la matinada de diumenge a dilluns al Polígon industrial Les Canals de Lleida. Els dos locals han quedat irrecuperables i, segons l'informe municipal, s'han d'enderrocar. La superfície encara manté alguns punts que cremen i tan aviat com es pugui el propietari haurà de gestionar la demolició, ja que les dues construccions han col·lapsat estructuralment. El foc es va originar la revetlla de Sant Joan cap a les 2.30 h i es va donar per extingit dilluns al voltant de les 14.30 h. Va cremar les dues naus i tres vehicles. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de la investigació per esclarir què ha provocat l'incendi.

Les tinentes d'alcalde Begoña Iglesias i Cristina Morón han explicat aquest dimarts als propietaris de les naus contigües quin és el procediment a seguir, donat que l'estructura dels magatzems pot tenir alguna afectació en les construccions arran de l'incendi i cal assegurar que no hi hagi cap risc.

De moment, els propietaris de les naus afectades han pogut accedir als seus respectius locals de manera puntual i acompanyats dels agents de la Guàrdia Urbana. La voluntat és que les empreses que hi treballen puguin recuperar la seva activitat al més aviat possible.

L'informe tècnic municipal estableix que també cal mantenir la seguretat en el perímetre de les naus successives pel que es mantindrà la senyalització per reduir el perill entorn dels dos magatzems cremats. Estan ubicats en una illa de locals delimitada pels carrers dels Canals, el Regueró, el Vessador i la Brida. És tracta d'un bloc de 8 naus, que estan distribuïdes en un total de 14 magatzems, i a cada finca la Paeria ha informat de quins són els passos que s'hauran de fer per garantir la seguretat i conciliar-la amb l'activitat.