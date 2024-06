Un incendi arrasa dos naus del polígon industrial Les Canals de Lleida

Els Bombers de la Generalitat van treballar més de dotze hores en l’extinció d’un aparatós incendi que ahir a la matinada va calcinar dos naus situades al polígon Les Canals, en l’operatiu més destacat entre els més de 70 serveis que van efectuar a les comarques de Lleida amb motiu de l’operatiu especial per la revetlla de Sant Joan.

El foc es va declarar, per causes que s’estan investigant, a les 1.55 hores. Els Bombers van activar 21 dotacions i 60 efectius que, quan van arribar, van comprovar que el foc estava completament desenvolupat, afectant dos naus d’aquest polígon situat al costat de la carretera Ll-11 (Lleida-Alamús). Van utilitzar l’autoescala per atacar les flames per la part superior i van fer un perímetre per evitar que es propaguessin a altres magatzems. Al lloc també van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els dos immobles van quedar completament arrasats i també es van calcinar dos furgonetes i una camioneta. Cap a les 14.30 hores del migdia el van donar per extingit i van passar la custòdia a la Paeria. L’estructura va quedar greument danyada i deformada per les elevades temperatures.

Estat en el qual van quedar les naus i la furgoneta arran de l’incendiJordi Echevarria

Els tinents d’alcalde Carlos Enjuanes i Carme Valls es van desplaçar fins a la zona per interessar-se pel que havia passat i es van entrevistar amb els propietaris i inquilins de les naus així com amb els efectius dels Bombers i la Urbana i l’arquitecta de guàrdia de l’ajuntament de Lleida, que va avaluar l’estat de les zones cremades i les adjacents. Com a mesura cautelar, es va abalisar la zona compresa entre els carrers Canals, Regueró, Vessador i Brida, la qual cosa es mantindrà mentre no es pugui garantir la seguretat d’aquesta àrea on hi ha catorze empreses. Avui es permetrà que els professionals d’aquestes firmes puguin accedir a les seues naus per retirar elements necessaris per mantenir l’activitat. Els Mossos investiguen les causes de l’incendi.

Vuit sortides cada setmana per focs en edificis

Els Bombers van efectuar l’any passat una mitjana de vuit sortides a la setmana per incendis en edificis a la demarcació. Segons les dades proporcionades a aquest diari, el 2023 es van comptabilitzar un total de 443 serveis per focs en immobles, en els quals s’inclouen habitatges, la qual cosa comporta un augment del 10,7 per cent si es compara amb les actuacions portades a terme el 2022. Val a destacar que tres de cada deu sortides es van concentrar a Lleida ciutat, amb un total de 138 serveis, set més que un any abans.A més, el mes de març passat van estrenar una nova autoescala que incrementa les capacitats operatives en salvaments en altura, extinció d’incendis i assistències tècniques. L’altura màxima és de 32 metres (10 pisos) i l’escala disposa d’un últim tram articulat que en millora les prestacions d’accessibilitat. Compta també amb un sistema de projecció d’aigua per control remot (monitor de gran cabal) que redueix l’exposició dels bombers durant les extincions.