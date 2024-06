Tres morts violentes i un home ofegat en una revetlla de Sant Joan amb 55 arrestos

Tres persones van morir de forma violenta a Girona i Barcelona i una quarta va morir ofegada en una platja de Sitges durant la tradicional revetlla de Sant Joan, que es va saldar amb la detenció de 55 persones en diversos municipis, onze per violència de gènere. A Girona, una baralla entre clans familiars al barri de la Font de la Pólvora va acabar amb un home de 48 anys i una dona de 42 morts, i dos persones, una d’elles menor, ferides de gravetat. Pel que sembla, cap a les onze de la nit, una discussió protagonitzada per dos veïnes va acabar amb un tiroteig en el qual s’hauria fet servir un subfusell AK-47, és a dir, una arma de guerra. Un home i una dona van morir a causa del tiroteig. A més, ella, una empleada municipal que treballava com a cuinera en un centre d’acollida, va ser atropellada per un dels dos cotxes que després del xoc van fugir.

Les víctimes van ser traslladades a l’hospital Josep Trueta de Girona en cotxes particulars dels familiars. Una vegada ingressats els ferits, desenes de familiars i amics dels afectats van intentar accedir per la força a l’àrea d’Urgències del centre, la qual cosa va portar els Mossos d’Esquadra a enviar-hi dotacions de la divisió antiavalots ARRO. Els agents van haver de carregar per evitar que els congregats accedissin més enllà del vestíbul, i dos policies van resultar ferits. Els Mossos van mantenir ahir la presència policial a l’hospital, encara que no hi va haver aldarulls. La policia catalana buscava ahir l’autor del tiroteig, que va fugir del barri per temor de represàlies, i amics i familiars de les víctimes van anar al domicili del suposat agressor i van causar destrosses en el seu interior.Mentrestant, un jove de 26 anys va morir al ser degollat per un altre home després de resistir-se a un intent de robatori a Barcelona, i posteriorment la Guàrdia Urbana va detenir el presumpte assassí. El crim va tenir lloc al barri de la Barceloneta, un dels punts més freqüentats en la revetlla a la capital catalana.A Sitges, un home de 55 va morir ofegat a la platja de la Ribera de la localitat, mentre que una altra dona va resultar ferida en estat menys greu quan ambdós intentaven rescatar dos persones que no podien sortir de l’aigua.Els Mossos van detenir durant la nit 55 persones a tot Catalunya, onze per violència de gènere, en una revetlla que es va desenvolupar gairebé sense incidents a les comarques lleidatanes (vegeu la pàgina 29).

Gairebé 60 tones d’escombraries retirades en les festes a Barcelona

Unes 70.000 persones van celebrar la revetlla de Sant Joan a les platges de Barcelona, per sota de les 80.000 registrades l’any passat, en una celebració que va deixar com a conseqüència la recollida de 57 tones de residus, 27 dels quals envasos i quatre de vidre. A les set del matí, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van desallotjar les platges perquè els 350 membres dels serveis de neteja municipal poguessin operar amb comoditat i deixar la sorra neta per als primers banyistes.Els tradicionals festejos per la revetlla es van estendre a altres zones d’Espanya com el País Valencià. Els serveis de neteja de l’ajuntament de València van retirar 70 tones de residus i cendres de les platges de la ciutat.D’altra banda, a Cadis, els operaris van retirar un total de 45 tones de residus que s’havien acumulat a la sorra de les platges de la ciutat.