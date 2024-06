Acusat d'atacar amb un ganivet un home al Barri Antic

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts a la nit un home de 46 anys acusat d’agredir-ne un altre amb un ganivet durant una baralla al Barri Antic, segons va avançar SEGRE en la seua edició digital. Els fets van ocórrer cap a les 21.00 hores de dimarts quan, per causes que es desconeixen, dos homes es van barallar al carrer Companyia. Un d’ells va treure un ganivet, va atacar l’altre home i li va fer talls al pit, la cara i els braços. La víctima va haver de ser atesa de les ferides a l’hospital Arnau de Vilanova. Posteriorment, el presumpte agressor, que va fugir després de l’aldarull, va acudir a l’hospital perquè també va resultar ferit i allà el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte de lesions amb arma blanca.

El detingut, de 46 anys, compta amb un ampli historial delictiu amb un total de 25 antecedents, alguns dels quals per agressions i atemptat a l’autoritat però també per delictes contra el patrimoni. Es preveu que pròximament passi a disposició davant del jutjat de guàrdia de Lleida.