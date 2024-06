Una dona amb discapacitat intel·lectual declara que un home la va violar dos cops a Lleida l'any 2021 i ell ho nega

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha jutjat un home acusat de violar dos cops una dona amb discapacitat intel·lectual l'agost del 2021 a Lleida. La dona ha ubicat una de les agressions prop del camí de Rufea i el riu Segre, on l'acusat "em va abaixar els pantalons, em va penetrar i després d'ejacular es va netejar amb un mocador", ha declarat. Els Mossos van acudir a la zona i van poder recollir el mocador. El laboratori forense va detectar-hi l'ADN de l'acusat i de la denunciant. En canvi, l'home ha dit que es va "refregar" amb ella al Centre Històric, però ha negat penetrar-la. Després, "buscava un lloc on netejar-me i vaig baixar fins al riu. Ella m'havia seguit i li vaig pagar diners pensant que era prostituta", ha dit. Li demanen 12 anys de presó.

El judici ha arrencat amb la declaració de la dona, que té una discapacitat intel·lectual del 65%. La denunciant ha explicat que l'acusat la va violar dues vegades, una de les quals el 15 d'agost i l'altra el 28 d'agost de 2021. Concretament, ha precisat que una de les agressions sexuals va tenir lloc en un descampat que té una petita zona boscosa al costat del camí de Rufea, prop del riu Segre i de l'institut Joan Oró de la capital del Segrià. En aquella ocasió, "me'l vaig trobar pel carrer i em va forçar a anar fins allí. Em volia fer petons, però jo no volia. Aleshores em va abaixar els pantalons i em va penetrar. Després d'ejacular es va netejar amb un mocador", ha assegurat.

Després dels fets, la dona va tornar al pis on vivia i va explicar què li havia passat a una de les monitores de la fundació que l'atenia en aquella època. Aleshores, una tutora va acompanyar-la perquè fos examinada a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i per denunciar els fets als Mossos. Just l'endemà de presentar la denúncia, la dona va guiar els agents pel mateix recorregut que va fer amb l'agressor. Al lloc dels fets, la policia va trobar-hi tots els elements que ella els havia descrit en la denúncia, inclús el mocador. La policia científica es va fer càrrec de recollir les proves i les va enviar al laboratori forense. L'anàlisi va constatar que el mocador contenia ADN de l'acusat i de la denunciant.

"Gràcies a l'ADN es va identificar el suposat agressor. Aleshores, vam fer una roda de reconeixement i ella va reconèixer a l'acusat entre vuit sospitosos diferents", ha explicat el mosso que es va fer càrrec del cas. El mateix agent ha assenyalat també que una de les agressions sexuals s'hauria comès amb la implicació d'un segon home, que hauria subjectat la víctima pels canells. Aquest sospitós no es va aconseguir identificar.

La dona ha declarat que l'home la va violar un segon cop. Respecte a això, els psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) han explicat que ella té una discapacitat intel·lectual del 65% i una personalitat que la fa "influenciable, manipulable i que no sap aprendre dels errors".

Aquesta descripció l'ha compartit també la tutora de la fundació que va acompanyar-la a posar la denúncia. "Després dels fets va perdre autonomia i tenia un estat d'ànim més depressiu", ha afegit.

L'acusat nega penetrar-la

Per la seva banda, l'acusat, que ha demanat declarar l'últim, ha dit que "l'únic" cop que ha coincidit amb la dona va ser en una zona del Centre Històric que sol freqüentar per contractar els serveis de prostitutes. Ha assegurat que va ser ella qui se li va apropar i li va dir d'anar a un pis de la zona, on se li va insinuar ensenyant-li les seves parts íntimes.

"Aleshores ens vam començar a refregar l'un amb l'altre i vaig arribar a ejacular, però no la vaig penetrar", ha declarat. "Després buscava un lloc on netejar-me i ella em va seguir. Vaig anar fins a la zona del riu perquè també hi sol haver-hi gent que em porta al lloc on visc. Allí em vaig netejar, però ella seguia allí. Li vaig pagar uns vint euros pensant que era una prostituta", ha dit.

Una càmera de seguretat va enregistrar l'acusat amb la víctima en un carrer de la ciutat en la data que es va denunciar la segona agressió sexual. Respecte a això, l'home ha negat cap relació més amb ella i ha afegit que en cas d'haver-la vist "no me'n recordo".

12 anys de presó

La Fiscalia acusa l'home de dos delictes d'abús sexual i demana una condemna de sis anys de presó per cadascun (12 anys en total). L'acusa d'abús i no d'agressió perquè els fets van tenir lloc abans de la reforma del Codi Penal. També li demana 16 anys de llibertat vigilada i que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros pels danys morals ocasionats.