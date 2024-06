Experiències 'inspiradores'de tres escoles de Lleida

Tres escoles de Lleida van explicar ahir en la jornada Enfortim la Xarxa a Barcelona, organitzada per Educació, iniciatives inspiradores que han portat a terme amb el lideratge dels educadors socials i la participació dels tècnics d’integració social. El col·legi Príncep de Viana va relatar la seua experiència de treball en xarxa; el Sant Josep de Calassanç, la seua tasca per enfortir els llaços amb les famílies; i el Minerva, el seu treball per teixir comunitats.