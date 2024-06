El patronat de la Fira avala la cessió d'una finca per al nou pavelló 'desmuntable'

El patronat de la Fira de Lleida va donar ahir llum verda a la cessió d’una finca municipal situada entre els carrers Camí de Picos, Gandesa i el pavelló 4 per construir-hi el nou pavelló, que serà desmuntable per reutilitzar-lo en cas d’un futur trasllat del recinte firal. Un equipament que costarà entre dos i tres milions d’euros i que la construcció del qual es podrà licitar una vegada es faci efectiva la cessió d’aquesta finca, de 5.918 metres quadrats, a la Fundació Fira de Lleida. Precisament, la decisió del patronat, format per la Paeria, Diputació, Cambra de Comerç i Generalitat, de fer un pavelló desmuntable era una de les principals demandes de l’ajuntament perquè el projecte seguís endavant. De fet, així ho van acordar l’alcalde, Fèlix Larrosa, amb la portaveu de Junts, Violant Cervera, el desembre passat a canvi del seu suport en el pressupost d’aquest any. Un pacte que ara està suspès perquè no s’ha complert un dels punts, que era aprovar provisionalment el pla de l’estació durant el primer trimestre d’aquest any.

S’ha de recordar que Fira de Lleida fa més d’una dècada que reclama un nou pavelló firal per guanyar superfície d’exposició, ampliar les instal·lacions i poder optar a acollir més fires i salons. En aquest sentit, els membres del patronat van acordar el 2022 que la construcció, que costaria uns cinc milions d’euros, i Generalitat, Paeria i Diputació la pagarien a parts iguals. Tanmateix, arran del canvi de govern municipal l’any passat, en el qual l’alcaldia va passar d’ERC al PSC, Larrosa va posar en dubte el projecte i al setembre va advocar per “prioritzar” el trasllat de la Fira als terrenys de l’antiga Hípica, en els quals ara s’instal·len les Firetes, abans que construir un nou pavelló. Finalment, s’ha optat per una decisió a mig camí i es construirà un pavelló que es pugui desmuntar en cas d’una futura reubicació de la Fira de Lleida.Precisament, ahir Larrosa va tornar a plantejar el trasllat del recinte firal a l’antiga Hípica, un projecte que ja va presentar l’any 2019 quan era responsable de l’àrea d’Urbanisme. Aquest preveu la construcció de sis pavellons, una passarel·la que uneixi el complex amb la Llotja i que l’espai actual de la Fira s’utilitzi per construir 371 habitatges i ampliar el parc dels Camps Elisis. Aquesta operació costaria aproximadament quaranta milions d’euros. El patronat de la Fira va dir a Larrosa que estudiaran la viabilitat de la proposta.

Tancarà l’any amb pèrdues i buscarà “professionalitzar” més Sant Miquel

El patronat de la Fira va informar ahir que va tancar el 2023 amb un superàvit de més de 281.000 euros, però per a aquest exercici preveuen un dèficit de més de 540.000 euros. Un fet que sol ser habitual els anys en què no se celebra el saló bianual Municipàlia, que és el certamen que més ingressos genera. Paral·lelament, en la reunió del patronat també es va tractar la idea de fer Sant Miquel i Eurofruit unes fires “estrictament professionals” els dies feiners i obrir-les al públic general els caps de setmana i festius, un canvi de model que arriba després que ho plantegés una consultora externa amb l’objectiu de desenvolupar una fira “agrària íntegrament professional”. El nou plantejament preveu que aquestes fires siguin també un punt de trobada entre empreses emergents relacionades amb la producció d’energia verda, bioeconomia i agrotecnològiques amb firmes que ja són referent del sector.