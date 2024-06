El ministre Hereu demana als agents socials i econòmics ajuda per formar Govern

“Demano a les entitats empresarials, sindicals i socials que ens ajudin en aquests dos mesos a formar govern a Catalunya i investir Salvador Illa president!” Així de clar es va mostrar ahir el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en la seua intervenció al congrés del PSC de Lleida, Pirineu i Aran en què els militants van decidir que Òscar Ordeig continuï sent el seu primer secretari. El prec d’Hereu va arribar després que els representants sindicals, entitats agràries i patronals empresarials que van assistir al congrés demanessin formar Govern “com més aviat millor” i “recuperar l’estabilitat política”. Ho van reclamar el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, el de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, Jordi Saura d’Unió de Pagesos, Pere Roqué, del sindicat agrari Asaja i els representants en l’esdeveniment dels sindicats CCOO i UGT a Lleida, Cristina Rodríguez i Ramon Moreno.

Seguint en clau catalana, el ministre va advertir que si no s’aconsegueix formar govern abans que acabi el termini legal establert pel Parlament, “hi ha l’amenaça de caure en el bucle de la melancolia, que provoca que sorgeixin governs que mai no prenen decisions”. Motiu pel qual va assenyalar que “Catalunya necessita fer un pas endavant i per a això necessitem un més i millor PSC”, que va definir com “un instrument al servei de Catalunya i Espanya”. D’altra banda, va advertir de l’aparició d’“una nova dreta i una ultradreta que s’expressa d’una forma que feia anys que no vèiem” i que per poder fer-hi front “hem de defensar com mai la justícia social”.Paral·lelament, els militants van revalidar Ordeig com a primer secretari i la seua executiva. Com a viceprimera secretària hi haurà l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González; la secretària d’organització, finances i món local serà la diputada al Parlament Judith Alcalá; la de relacions institucionals amb les Corts Generals serà la diputada al Congrés Montse Mínguez, mentre que el secretari d’oficina parlamentària, estratègia i anàlisi electoral serà el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín.

Moncloa estudia el prec de Larrosa de donar solució a temporers sense papers

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir durant la seua intervenció al congrés del PSC de Lleida, Pirineu i Aran que el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions “està fent gestions per estudiar la viabilitat de donar permisos temporals de treball” a les persones sense papers que busquen feina durant la campanya de la fruita. Un debat que el mateix Larrosa va sol·licitar mitjançant carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, fa unes setmanes en la qual el convidava a “reflexionar” sobre la quantitat de persones que arriba a Lleida per treballar en la campanya de la fruita, però que no poden a causa d’irregularitats administratives o a la falta de permisos de treball i de la qual ja he rebut resposta”, va dir l’alcalde. En aquest sentit, va assenyalar que “no podem permetre que hi hagi gent que deambuli pel nostre país sense poder treballar. Tenim l’obligació de respondre i solucionar aquesta situació”, va asseverar Larrosa. A la carta que va enviar a Sánchez, l’alcalde de Lleida li demanava d’afrontar l’arribada de persones immigrants i sense papers que busquen feina durant la campanya de la fruita amb una “estratègia més global” que impliqui la participació del Govern central, comunitats autònomes i ajuntaments, així com des del punt de vista sectorial amb una “gran trobada” entre agents i administracions que gestionen el mercat laboral, més enllà de l’agrícola. Paral·lelament, també li proposava la creació d’una “xarxa d’interès general” entre ajuntaments lleidatans per trobar solucions conjuntes i “desenterrar el discurs de l’odi, el rebuig social i el racisme”. Val a recordar que l’expedició de permisos temporals de treball és una demanda que entitats agràries i representants polítics de Lleida fa temps que demanen.

Homenatge a Antoni Siurana, “l’home que va canviar Lleida”

Un dels moments més emotius del congrés va ser l’acte d’homenatge a l’exalcalde de Lleida, exconseller i diputat, Antoni Siurana “un referent que va transformar la ciutat de Lleida”, va dir Òscar Ordeig. En l’acte alguns dels seus col·laboradors més antics van recordar anècdotes i van lloar-ne el llegat. Siurana els va respondre amb un “us heu passat”.