El Clot de les Granotes de Lleida, una plaça que és el llegat de la lluita veïnal

La història de l’actual plaça del Clot de les Granotes de Lleida es va gestar a mitjans dels anys 70, quan una promotora va iniciar l’excavació per construir un gran bloc de pisos en aquest lloc, que era l’únic que quedava sense edificar al barri. Els veïns es van mobilitzar per impedir que seguissin les obres i destinar el terreny a zona verda.

Finalment, van aconseguir el seu propòsit amb l’aprovació del Pla General Municipal del 1979, que qualificava el solar com a zona verda. No obstant, el gran forat obert va seguir així durant tota la dècada dels 80, i quan plovia es formava una gran bassa en la qual hi havia granotes, cosa que va portar que tothom conegués aquest lloc com “el clot de les granotes”.

Finalment, l’ajuntament va urbanitzar la plaça, que inclou un pàrquing subterrani a la part que dona al carrer Mossèn Reig. Va ser inaugurada a finals del 1991 amb el nom de plaça de la Constitució. Pocs anys després, la zona limítrofa amb Taquígraf Martí va haver de refer-se a l’haver-hi enfonsaments del terreny.

L’últim canvi, aquest molt simbòlic per a molts veïns, va tenir lloc fa any i mig quan l’ajuntament va modificar el nom de la plaça, que va passar a ser el de Clot de les Granotes, tal com havia demanat l’associació veïnal a través d’una campanya en la qual va recollir centenars de firmes. A més a més, es va pintar un colorit mural al paviment