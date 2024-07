Els pacients ingressats amb covid pugen un 60% l'última setmana

El repunt de covid no cessa a Lleida ni en el conjunt de Catalunya, encara que la pujada de casos de l’última setmana no ha estat tan pronunciada com la de les dos anteriors. Del 24 al 30 de juny, als CAP de la demarcació es van diagnosticar 401 casos (358 al pla i 43 al Pirineu). Van ser 21 més que els 380 de la setmana anterior (342 a la regió de Lleida i 38 a l’Alt Pirineu i Aran). Malgrat tractar-se d’un augment moderat, del 5,5%, els pacients ingressats als hospitals lleidatans amb covid van pujar un 60% durant l’última setmana: van passar de 15 (13 al pla i 2 al Pirineu) a 24 (21 i 3, respectivament). Així mateix, hi ha un pacient amb covid a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 8 a tot Catalunya.

El departament de Salut explica que la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) va registrar un lleu descens l’última setmana, probablement influït per la coincidència amb el dilluns festiu per Sant Joan. La distribució de virus mostra el SARS-CoV-2 (covid) com el més predominant (37,7% de les mostres) en el conjunt de Catalunya, seguit del rinovirus (13,7%) i del parainfluenza (12,3%). La variant JN.1 del coronavirus continua sent majoritària, sobretot el subgrup derivat FLiRT.

Actualment, a tot Catalunya hi ha 467 persones ingressades amb covid en llits convencionals, 137 més que la setmana anterior. Les consultes a les urgències hospitalàries i de la proporció d’ingressos es mantenen dins dels rangs esperats, afirma el departament de Salut.

Així mateix, s’estableix un procediment perquè els facultatius d’una de les dos especialitats puguin obtenir el títol de l’altra, mitjançant una prova d’avaluació i un període formatiu. La norma també regula l’accés extraordinari al títol d’especialista en Medicina d’Urgències i Emergències per a professionals que compleixin certs requisits d’experiència i formació, de manera que hi haurà un accés directe per a les persones que acreditin una prestació de servei durant almenys quatre anys dins dels últims set.

Anul·len la licitació del projecte de reforma de l’Arnau

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha anul·lat per desestiment el contracte de redacció del projecte executiu de reforma de les plantes de l’edifici vell de l’hospital Arnau. L’empresa pública que gestiona el centre va licitar el servei el passat 21 de juny i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va alertar cinc dies després via correu electrònic que “no s’ha previst una partida per a modificacions en el valor estimat del contracte, la documentació requerida és impròpia per al procediment de licitació obert ordinari i la informació gràfica no està delimitada, així com que una de les millores valorades en els criteris d’adjudicació –incorporar l’hemiplanta (ala) sud dins de l’abast del projecte executiu– es considera substancial i suposa un increment de l’objecte contractual”. En aquest sentit, i davant de les consideracions per part del Col·legi, l’ICS desisteix del procediment i resol que es procedeixi a la iniciació immediata d’un nou procés de licitació.El contracte preveia el disseny d’una hemiplanta (mitja planta) que servís de model per a la “remodelació absoluta” de la resta de l’edifici, menys la planta baixa. L’ICS preveu reformar gradualment tots els pisos de l’edifici vell del centre per deixar enrere “unes unitats obsoletes, ja que es van construir fa molts anys”. El pressupost base de licitació amb IVA era de 135.000 euros.

Creen l’especialitat MIR d’Urgències i Emergències

El Consell de Ministres ha aprovat mitjançant reial decret la creació de l’especialitat mèdica d’Urgències i Emergències en un nou programa formatiu MIR, així com l’adaptació del de Medicina Familiar i Comunitària, ja que les dos especialitats tindran un període formatiu comú de dos anys, d’un total de quatre. El ministeri de Sanitat preveu que les primeres places MIR de la recentment creada especialitat comencin a oferir-se el 2025, de manera que la primera promoció de residents pugui estar ocupant-les la primavera del 2026.La mesura del Govern central respon a una demanda històrica dels professionals sanitaris, encara que col·legis d’infermeres ja han denunciat que no es contempli l’especialitat d’Infermeria a les Urgències.