Trenta sol·licituds per a sis pisos municipals de lloguer al Barri Antic

La Paeria ha rebut 30 sol·licituds de joves menors de 30 anys per accedir a sis habitatges de lloguer propietat de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) en diferents blocs del Centre Històric. Ahir es va tancar el termini del concurs per tramitar les sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge, i ara es farà la llista definitiva d’admesos i un sorteig per determinar l’ordre en què els candidats escolliran la vivenda d’acord amb la seua preferència indicada a la sol·licitud. La data del sorteig es publicarà al web de l’EMAU i al tauler d’anuncis de l’oficina. Es crearà una llista d’espera amb les persones sol·licitadores a qui no s’hagi adjudicat un pis per si més endavant hi ha baixes i es genera disponibilitat.

Cinc dels pisos tenen dos habitacions, i el sisè en té una. El lloguer oscil·la entre els 244 i els 483 euros.Paral·lelament, l’EMAU ha adjudicat a l’entitat Obrint Portes el projecte per reformar i adaptar tres pisos a través del sistema de masoveria urbana amb els joves, també menors de 30 anys, que viuran als mateixos habitatges.

Adjudiquen a la cooperativa Obrint Portes la masoveria urbana en tres pisos del carrer Galera, al Barri Antic

Els tres habitatges són del mateix immoble del carrer Galera, propietat de l’EMAU, i allotjaran sis joves. La Paeria cedeix l’usdefruit dels pisos a l’entitat per tres anys, amb opció a prorrogar-lo dos més.Els pisos hauran de ser habitatges compartits i l’entitat assumirà les intervencions i la gestió (selecció d’usuaris i cobrament de lloguer assequible). Els usuaris treballaran en la reforma dels habitatges per compensar les hores de treball per rendes mensuals.L’EMAU té cedits en règim de masoveria urbana cinc pisos a la Mariola i la Bordeta que allotgen 14 joves.