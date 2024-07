L'alberg d'estiu allotja 384 persones en un mes

Un total de 384 persones s’han allotjat al pavelló 3 de la Fira, que des del 3 de juny s’utilitza com a dispositiu d’atenció per a les persones que venen a buscar feina per a la campanya de la fruita. Una xifra que és pràcticament la mateixa a la del mateix període de l’any passat (385), segons dades facilitades per l’ajuntament.

A més d’aquests 384 usuaris que han pernoctat en aquest pavelló situat a Cappont, unes altres 269 persones han fet ús dels serveis de dutxa i consigna, que també estan en el complex de la Fira. En aquest sentit, val a recordar que tant les consignes com les dutxes es poden utilitzar les vegades que calgui. En canvi, cada usuari podrà pernoctar un màxim de set dies seguits al pavelló, però podrien ampliar-se si així ho avalen els serveis socials. És per això que, en xifres totals, el pavelló 3 ha registrat un total de 2.546 allotjaments nocturns en el primer mes en marxa, així com també 780 serveis de dutxes i 757 atencions sociolaborals.El dispositiu, amb capacitat per a 100 persones, obre tots els dies de 18.00 a 8.00 hores, està gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida amb la Paeria i la Generalitat, i estarà actiu fins a finals del mes d’agost.