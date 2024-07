Tres anys de presó per tenir una plantació de 'maria' i vendre cocaïna

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir al matí in voce a tres anys de presó un home que va reconèixer que tenia una plantació de marihuana i es dedicava a traficar amb cocaïna a Lleida. Va ser un judici per conformitat arran de l’acord al qual van arribar les parts. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava una condemna de cinc anys de presó però va acordar amb la defensa una rebaixa a tres anys a l’aplicar-li la circumstància atenuant de drogoaddicció.

L’altre acusat, al qual només imputaven ser responsable de la plantació, va acceptar una pena d’un any i dos mesos de presó –la Fiscalia en demanava inicialment quatre–. Ambdós acusats es trobaven en presó preventiva des que van ser detinguts pels Mossos d’Esquadra l’abril del 2023. Per al segon, el tribunal va decretar ahir mateix la posada en llibertat. La defensa de l’altre condemnat va anunciar, per la seua part, que demanaria la suspensió de la pena per al seu representat.Els Mossos d’Esquadra els investigaven des de l’abril del 2022 per suposat tràfic de cocaïna i cultiu de marihuana en un habitatge que havien llogat. El 20 d’abril del 2023 es va practicar un escorcoll al domicili i van decomissar 400 plantes de marihuana, 438 grams en cabdells, deu grams de cocaïna i una pistola, que es va comprovar que no era operativa. A més, l’habitatge tenia la llum punxada i havien causat desperfectes per muntar la plantació. Els dos homes també van ser condemnats a multes que sumen al voltant dels 6.000 euros, al ser també penats pels delictes de defraudació de fluid elèctric i danys, havent d’indemnitzar amb 29.241 euros la companyia elèctrica i amb 17.000 euros la propietària de l’habitatge.