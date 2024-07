Urgències de l'Arnau de Lleida implanta un servei de codis per avisar els pacients

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida implanta a partir d’aquest divendres en el servei d’Urgències el sistema d’avís per pantalles que assigna un codi alfanumèric a cada pacient perquè no siguin cridats pel seu nom i cognoms. Es tracta del mateix que ja està en funcionament a l’àrea de Consultes Externes, denominat Teseo. Així, quan arriba el torn del pacient, des de la consulta o el box s’activa la crida i a les pantalles instal·lades a la sala d’espera apareix el codi i la porta a la qual ha de dirigir-se per ser visitat. Oriol Yuguero, director territorial d’Urgències, afirma que, des que va implantar-se a l’hospital aquest sistema, ha estat valorat positivament tant per parts dels usuaris com dels professionals, ja que garanteix la confidencialitat dels pacients i millora a més la senyalització a les sales d’espera i la gestió del flux d’usuaris.