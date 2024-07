Lleida és la tercera capital de l'Estat amb menys pisos turístics

Lleida és la tercera capital de província de l’Estat, després de Palència i Guadalajara, que té menys pisos turístics. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), referents al febrer passat, a la ciutat n’hi ha 54. Aquesta estadística, que l’INE va inaugurar el 2020 i actualitza cada sis mesos, és el més semblant a una xifra oficial a nivell estatal, encara que hi ha autonomies –com Catalunya– que fan anar les seues pròpies dades amb habituals discrepàncies tant a l’alça com a la baixa. En efecte, l’Agència de Turisme de la Generalitat aquest maig tenia registrats 4.654 habitatges d’ús turístic (HUT) a la demarcació, mentre que en l’últim càlcul de l’INE només en consten 2.827. Per contra, a Madrid capital hi ha 16.100 pisos turístics segons l’INE, però compta amb poc més de 1.000 llicències municipals en vigor.

L’INE afirma que Madrid és la ciutat de l’Estat amb més habitatges d’aquest tipus i que dobla la segona, Barcelona, amb 8.842. Indica que la costa –sobretot la mediterrània– i les illes concentren el gruix d’habitatges turístics, que assoleixen un pes considerable al parc immobiliari de nombrosos municipis petits i mitjans. A Lleida, la majoria es concentren a les comarques del Pirineu, on veïns i organitzacions denuncien que tant els pisos turístics com el gran nombre de segones residències estan tensant els preus dels lloguers. L’INE constata que Naut Aran és el novè municipi de tot l’Estat amb un percentatge més alt (16,1 per cent) d’habitatges turístics en proporció amb el seu cens total. Per la seua banda, la Vall de Boí ocupa el lloc número trenta.