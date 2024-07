Més termini de consulta per a la residència de Pardinyes

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria amplia fins al proper 9 de setembre el termini de la consulta preliminar perquè empreses del sector de les residències opinin sobre la viabilitat de construir i gestionar un geriàtric al solar del número 2 del carrer Josep Pallach, a Pardinyes, que la Fundació Privada Barri de Pardinyes impulsa des de fa anys.

La consulta, oberta a finals de juny per fer un reset després de quedar deserta la licitació que el consistori va publicar al juliol de l’any passat, tenia un termini previst fins dimarts vinent, 9 de juliol. Tanmateix, l’ajuntament l’amplia “atenent que la regidoria de Persones Grans ha mantingut contactes amb operadors i aquests han manifestat interès per la consulta, però consideren que no disposen de prou temps per fer arribar les seues consideracions i aportacions”, afirma.

El primer pla de la Paeria preveia un centre amb un màxim de 90 places de residència i 20 de centre de dia en un solar de titularitat municipal de 3.560 metres quadrats, amb un pressupost de 14.553.477 euros. D’acord amb l’informe d’aprofitament urbanístic, es planteja un cànon anual mínim de 94.787 euros amb una durada de 50 anys.