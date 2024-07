Empresonen els tres acusats d'atracar una casa d'apostes

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per als tres homes que van ser detinguts dimecres pels Mossos d’Esquadra com a presumptes autors de l’atracament que hi va haver la setmana passada en una casa d’apostes del carrer Alfred Perenya, com va avançar SEGRE. El jutge va decretar aquesta mesura davant del risc de fuga i reiteració delictiva i després que ho sol·licités la Fiscalia. A més, la investigació continua oberta i no es descarten nous arrestos.

Els empresonats són tres joves de 24, 27 i 28 anys i van ser detinguts al carrer Humbert Torres, que es troba escassos metres de la comissaria dels Mossos –al carrer Sant Hilari- i de la casa d’apostes –a Alfred Perenya.El robatori violent es va produir el matí de dimecres de la setmana passada quan tres encaputxats van entrar a l’establiment armats amb ganivets i van fugir amb un botí de 29.000 euros, com va avançar aquest diari. A l’exterior, els esperava un altre lladre amb un vehicle per fugir a tota velocitat. El cotxe va ser localitzat al migdia al pàrquing d’un supermercat de Tàrrega. Allà es va engegar un dispositiu de vigilància per comprovar si tornaven i podien arrestar-los. L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) es va fer càrrec del cas i el minuciós treball amb l’anàlisi de càmeres de seguretat i entrevistes amb testimonis, que els va permetre reconstruir el que van fer els lladres abans i després de l’assalt, van poder identificar als presumptes autors. La investigació segueix oberta ja que no es descarta que els tres empresonats poden ser imputats en altres casos i, a més, hi podria haver més detinguts.