Treballadors d'Atento a Lleida es manifesten davant de la Paeria

Treballadors de l'empresa de comunicació Atento s'han manifestat aquest matí a la plaça de la Paeria de Lleida per protestar contra l'amenaça de l'empresa de deixar-los a tots al carrer si no accedeixen a traslladar-se a treballar a les instal·lacions que té a Barcelona, Madrid o València.

La companyia es manté en la seua posició inicial i els va confirmar la intenció de tancar el centre que té a la demarcació, així com un altre d’ubicat a la província de Còrdova, al·legant motius econòmics. Ho va fer en una segona reunió en què va presentar als representants dels treballadors les últimes dades econòmiques de la firma. I després que dilluns els comuniqués la seua intenció d’aplicar una modificació dels articles 40 i 41 del conveni tant a Lleida, com en uns altres cinc centres que la companyia té en altres zones d’Espanya. Aquests punts fan referència a la mobilitat geogràfica i als horaris.

En total, hi ha uns 550 treballadors afectats. De moment l’únic que se’ls ha ofert a les 102 persones que formen la plantilla de Lleida és traslladar-se a Barcelona, València o Madrid per mantenir el seu lloc de treball o l’acomiadament.La presidenta del comitè d’empresa a la província, de Comissions Obreres (CCOO), va explicar que “malgrat que un terç dels empleats teletreballen de manera habitual –amb motiu d’un pla pilot iniciat per l’empresa i que és voluntari– aquesta és una possibilitat que ni tan sols se’ls ha ofert, almenys de moment”. Les instal·lacions de Pardinyes acullen únicament els serveis del número 1004 de Movistar i, segons la representant del sindicat, “Atento no ha volgut agafar nous serveis per augmentar la rendibilitat del centre perquè la seua intenció és emportar-se’ls a un país llatinoamericà, on la mà d’obra és més barata.”

Aquest diari ha intentat sense èxit posar-se en contacte amb Atento per recollir informació dels seus plans. Treballadors i empresa han quedat a trobar-se en tres ocasions més per negociar, l’última el 15 de juliol. A partir d’allà els treballadors afectats tindran un mes per decidir si continuen amb la seua ocupació en una altra província o es queden sense. Paradoxal, tenint en compte que el 2006 Atento va acomiadar 180 persones a Barcelona per contractar-los a Lleida i ara ofereix anar a la capital catalana.