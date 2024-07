Troben diversos habitatges del barri medieval de Sant Pau a les obres de l'estació de busos

Les restes del barri medieval de Sant Pau s’han trobat on hi havia l’aparcament de zona blava al costat de l’estació de trens. - MAGDALENA ALTISENT

Les obres de la nova estació d’autobusos han deixat al descobert diverses estructures de l’antic barri medieval de Sant Pau del Mercadal i tècnics del departament d’arqueologia de l’ajuntament estan documentant totes les troballes. Segons van informar fonts municipals, les restes d’aquest barri es van trobar a l’antic aparcament de zona blava que hi havia davant els docs, que passarà a ser el punt d’entrada i sortida dels autobusos de la nova terminal. “Fins al moment s’han pogut identificar un conjunt d’habitatges que es distribueixen de forma regular entre dos carrers”, van apuntar des del consistori. Aquestes vies tenen una orientació nord-sud i sud-est i estan consolidades amb grava petita. La troballa d’aquestes restes era una cosa que ja preveien tant la Paeria com la Generalitat, que és la que està fent la nova estació d’autobusos, i en el seu moment van remarcar que no suposaria una demora pel que fa al calendari d’execució de les obres, que és de vint-i-dos mesos, per la qual cosa hauria d’estar llesta el març del 2026. De moment, l’ajuntament està documentant i registrant totes aquestes troballes per poder determinar-ne el valor i a partir d’allà decidir si traslladar-les a l’Arxiu Arqueològic o donar-los un tracte especial, mentre que la Generalitat continua amb els treballs per fer la terminal a la zona posterior dels Docs, al costat de l’antiga farinera La Meta i les vies del tren.

El barri medieval de Sant Pau del Mercadal era un dels ravals de la ciutat, es trobava fora de les muralles, era just davant del portal de Magdalena i es va construir al voltant d’una antiga mesquita que va ser reconvertida en la parròquia que donava nom al barri. L’any 1168, el rei Alfons II d’Aragó, conegut com el Cast, va autoritzar que s’establís un mercat tots els dijous i va ser el primer que es va concedir a la ciutat de Lleida després de ser reconquerida pels musulmans. Precisament, cal destacar que ja es van trobar restes d’aquest barri durant la construcció de l’estació de trens l’any 1927, mentre que a la zona més pròxima al riu, on hi ha la terminal d’alta velocitat, s’hi va trobar una necròpolis.