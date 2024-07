Nova crema de contenidors al barri de la Bordeta de Lleida

Segueix el vandalisme de crema de contenidors a la ciutat de Lleida. En aquest cas al barri de la Bordeta de Lleida. Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada en un nou incendi, al carrer Juneda del barri de la Bordeta. Han rebut l'avís a les 23.32 hores i han cremat dos contenidors.

Onada de crema de contenidors a Balàfia

La Guàrdia Urbana investiga una onada d’incendis en contenidors que hi va haver fa un mes al barri de Balàfia, que sospiten que van ser causats per un piròman. Hi va haver tres casos que es van registrar en tan sols un quart d’hora de diferència, segons els avisos que van rebre els serveis d’emergència.

Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 2.39 hores per un foc que va calcinar un contenidor al carrer Germanes Mirabal. El segon avís es va rebre a les 2.53 hores al carrer Penedès, on va cremar un altre recipient per tirar les escombraries.

Dos minuts després, a les 2.55 hores, els Bombers van ser alertats d’un incendi al carrer Bages. Aquest cas va ser en el qual hi va haver més danys, ja que van cremar dos contenidors i les flames van causar danys en dos vehicles que hi havia estacionats a prop i a la façana. Un dels cotxes va quedar sinistrat al cremar tota la part frontal.

Detingut un menor de 14 anys per la crema de contenidors a la Bordeta

La Guàrdia Urbana va detenir l'agost de l'any passat un menor de 14 anys per la crema d’una trentena de contenidors en dues nits a Lleida. Els agents van poder sorprendre’l tirant un paper encès en un contenidor al carrer Hostal de la Bordeta. Els danys podrien superar els 15.000 euros. El menor va ser detingut després de ser sorprès intentant escapar. Un agent de la Guàrdia Urbana va resultar ferit lleu durant l’arrest. El detingut, veí del barri, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Davant l'onada de la crema de contenidors, l'alcaldessa accidental de Lleida, Begoña Iglesias, lamentava la crema d’una vintena de contenidors i les afectacions que s’han derivat pel foc en set vehicles.

Tècnics van revisar llavors les afectacions en mobiliari urbà, paviment, cablatge i façanes.