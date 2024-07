Obres per millorar la xarxa d'aigua potable i de clavegueram de Llívia

La Paeria està fent obres per millorar tant la xarxa d’aigua potable com la de clavegueram de Llívia. D’una banda, renova el col·lector del carrer Grealó per millorar-ne l’amplitud i la profunditat. L’actuació costa 251.908,15 euros i renovaran també els embornals de la zona. D’altra banda, està construint una estació de bombatge per connectar la xarxa d’aigües residuals del barri a la de la ciutat, amb un cost de 599.441,62 euros.