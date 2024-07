Funcionaris de Ponent denuncien la “gestió desastrosa” a les presons

Al voltant de mig centenar de funcionaris del Centre Penitenciari Ponent es van concentrar ahir al matí a les portes de la presó per recordar la Núria, la treballadora assassinada per un intern fa quatre mesos a Mas d’Enric (Tarragona). A la concentració va assistir un nebot de la víctima, que va afirmar que “quatre mesos després encara no hi ha ningú que n’hagi assumit la responsabilitat”. També es va dirigir als concentrats i els va dir: “Us agraeixo a tots la lluita i el suport, tot el que esteu fent com a col·lectiu per honrar-la.” Finalment, va afegir que “continuarem lluitant perquè assumeixin la seua responsabilitat” i es va referir a la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i al secretari de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya, Amand Calderó, assegurant que “la Núria ha estat assassinada per la seua mala gestió”.

Per la seua part, des del sindicat CSIF van assegurar que “Ubasart i Calderó continuen amb la seua postura miserable de no donar explicacions d’una gestió desastrosa i continuen sense assumir responsabilitats, encara que organismes com el síndic de greuges han constatat errors en la seua gestió”. També van denunciar “el paper lamentable dels sindicats signants d’un acord inacceptable, firmat d’esquena a les plantilles”. En aquest sentit, estan recollint firmes contràries a l’acord. UGT, CCOO, Intersindical i CATAC van segellar un pacte amb Justícia amb millores retributives i canvis en la jornada laboral per valor d’uns 30 milions d’euros. Altres sindicats i plataformes ho rebutgen perquè asseguren que s’ha fet d’esquena al personal.Es preveu que el dia 13 de cada mes es faci una concentració com la d’ahir.