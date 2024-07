Mor un motorista hospitalitzat després d'impactar contra un cotxe a Balàfia

detail.info.publicated A.G.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un motorista de 66 anys va morir divendres a la nit a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona hores després de resultar ferit en una col·lisió a l’avinguda de Pinyana, a Balàfia, segons van informar ahir fonts de la Guàrdia Urbana. La víctima és G.G.C.

L’accident es va produir a les 13.50 hores a l’altura del número 6 de l’avinguda de Pinyana quan, per causes s’estan investigant, van col·lidir un cotxe i una motocicleta. Al lloc va acudir la Guàrdia Urbana i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El motorista va resultar ferit i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Posteriorment, davant del seu empitjorament, va ser traslladat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on va morir a les 21.50 hores de divendres.

Amb aquest ja són 15 les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a les comarques de Lleida, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. A més és el quart accident mortal a la capital del Segrià. Al gener va morir una conductora en un xoc frontal al camí de Montcada, a l’abril una altra dona en una altra col·lisió frontal a la carretera N-II a Lleida –l’altre conductor va ser imputat per homicidi imprudent– i el juny passat va morir una vianant en un atropellament a rambla d’Aragó. A més, es tracta del cinquè motorista mort aquest any a la demarcació. De fet, les quatre últimes víctimes anaven amb motocicleta, ja fossin de conductor o de passatger. Així, el 40% de les víctimes a Lleida eren de col·lectius vulnerables (motoristes, ciclistes i vianants).