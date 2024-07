L'Hospital Santa Maria de Lleida tracta pacients amb càncer que són al·lèrgics a la quimioteràpia

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Trobar una cura infal·lible i poc invasiva per a tots els tipus de càncer és un dels reptes actuals més grans de la medicina per evitar milers de morts cada any. “Per si patir la malaltia fos poc, hi ha pacients que tenen la mala sort de ser al·lèrgics al tractament de quimioteràpia” que necessiten i que no poden substituir, lamenta el doctor Lluís Marquès, cap del servei d’Al·lèrgies de l’hospital Santa Maria. Explica que la seua unitat tracta des del 2016 desenes de pacients oncològics a l’any que pateixen reaccions a la quimioteràpia “que poden arribar a ser molt greus, ja que han portat alguna persona a la Unitat de Cures Intensives (UCI)”.

Durant dos dies a la setmana, una al·lergòloga del servei es dedica exclusivament a fer tractaments de desensibilització a pacients que poden patir llagues, enrogiment de la pell, picors, inflors, mal d’esquena, falta d’aire o nàusees i vòmits després de rebre una dosi del tractament químic per combatre el càncer. Els pacients primer es fan una prova a la unitat del Santa Maria per confirmar la seua al·lèrgia i “en cada sessió de quimioteràpia pugem a l’hospital de dia d’Oncologia de l’hospital Arnau per modificar la velocitat i la concentració de la quimioteràpia que els entra en vena per permetre que la puguin tolerar”, assenyala Marquès.

Des de l’inici de l’any i fins al 31 de maig, la unitat d’Al·lèrgies del Santa Maria ha portat a terme un total de 46 sessions del tractament per curar la intolerància a la quimioteràpia, per la qual cosa el doctor suposa que al final de l’any “fàcilment podrem arribar al centenar” d’intervencions. En tot l’any passat van ser 64 sessions. “L’activitat d’Oncologia va en augment, cada vegada es fan més tractaments i sorgeixen més pacients”, conclou Marquès.

Quasi el 30% de consultes a la unitat són per reaccions a medicaments Gairebé tres de cada deu consultes que rep la unitat són per reaccions adverses a medicaments, afirma Marquès. La proporció és important, però adverteix que hi ha “suposats” al·lèrgics a fàrmacs com ara la penicil·lina que en realitat no ho són. “Hem participat en un programa del Catsalut per desetiquetar-los i fem unes deu proves a la setmana”, explica. “Primer ho fem a la pell, i si el resultat és negatiu els administrem l’antibiòtic i estan en observació durant tres hores”, afegeix. El servei també fa moltes proves per derivats de l’aspirina.

Col·laboració amb pediatria per les intoleràncies a la llet i els ous

El servei d’Al·lèrgies del Santa Maria està pendent d’iniciar una col·laboració “més intensa, organitzada i sistèmica” amb l’àrea de Pediatria de l’hospital per poder tractar les al·lèrgies dels nens a la llet i els ous. El tractament consisteix en una ingesta controlada fins que els toleren. De fet, Marquès explica que totes les al·lèrgies es tracten administrant la mateixa substància a la qual es té intolerància, i alguns tractaments es combinen amb fàrmacs.

El doctor afirma que “és impossible poder tractar totes les al·lèrgies perquè més d’un quart de la població en té alguna, però intentem intervenir-hi perquè les persones puguin fer vida normal sense por de les reaccions que puguin patir, amb la idea d’evitar les dietes si no són necessàries, sobretot amb els aliments que són de consum habitual”. D’altra banda, afegeix que, a més dels ous i la llet, els aliments que donen més al·lèrgia són la fruita seca i el peix.