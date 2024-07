La falta de medicaments persisteix a Lleida durant l'estiu

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La greu falta de subministrament d'Ozempic en els últims temps ha tret a la llum un problema molt més gran: l'escassetat de gairebé mil presentacions de medicaments, segons l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Tot i que l'atenció es va centrar inicialment en aquesta marca en particular, el problema s'ha enquistat, afectant la població espanyola, especialment els pacients amb patologies cròniques. Segons la Plataforma d'Organitzacions de Pacients, aquests representen més del 54% dels ciutadans majors de 15 anys.

Però, quins són els fàrmacs més difícils de trobar a les farmàcies lleidatanes a inicis d'aquest estiu i què podria empitjorar aquesta situació?

Un estudi realitzat per LUDA Partners, l'única Xarxa Digital de Farmàcies al món que permet la localització immediata de medicaments en apotecaries, ha revelat que les persones amb diabetis continuen sent les més afectades per l'escassetat de medicaments. En les darreres setmanes, el 33% dels fàrmacs localitzats mitjançant aquesta tecnologia pertanyen al grup d'antidiabètics. Específicament, Trulicity, utilitzat per reduir els nivells de sucre en sang a partir dels 10 anys amb diabetis mellitus tipus 2, afronta els majors problemes en l'actualitat.

En segon lloc, les vacunes representen el 9% del total. L'escassetat de Rotateq, una solució oral per prevenir l'hospitalització per gastroenteritis en nounats per rotavirus, ha estat especialment notable en les darreres setmanes. No obstant això, segons l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), la situació està començant a normalitzar-se.

D'altra banda, en tercer lloc, se situen els tractaments per al Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), que constitueixen el 12% de les localitzacions, destacant-se Concerta.

En l'últim mes, LUDA ha localitzat 2.299 presentacions i productes sanitaris diferents, evidenciant l'àmplia gamma de productes que estan experimentant escassetat al nostre país. Entre els fàrmacs més afectats a Lleida, a més dels mencionats prèviament, es troben Ozempic, Beloken, Fucithalmic i Orbenin, tots ells utilitzats per al tractament de diverses patologies.

Aquesta problemàtica no és exclusiva d'Espanya; altres països del nostre entorn també enfronten dificultats derivades de causes estructurals difícils de resoldre, principalment la deslocalització de la producció. Les protestes a països com França en són un clar exemple. No obstant això, a Espanya la situació s'agreuja encara més a causa del baix cost dels medicaments, entre altres factors, un tema recurrent en el sector farmacèutic.