La Paeria de Lleida aprova promoure 25 pisos de protecció oficial a Ciutat Jardí

La comissió informativa de Gestió de la Ciutat va informar ahir de l’aprovació de l’acord per promoure 25 pisos de protecció oficial de lloguer en el número 10 del carrer Enric Roca Peralta, a Ciutat Jardí, amb ajuts de fons europeus.

Es tracta d’una operació de col·laboració públic-privada amb la participació de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), que ja va cedir fa dos anys el dret de superfície sobre aquest terreny a la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic, per un període de 75 anys. El pressupost estimat de l’actuació és de 5.404.973 euros, dels quals 1.250.000 correspondran a fons europeus.

Així mateix, la comissió va informar de la proposta d’aprovació del reglament de les comunitats energètiques de la Paeria, un document que estableix que els usos de l’energia produïda a la instal·lació de plaques solars aniran destinats al sector comercial i de serveis, a habitatges particulars i a entitats i associacions legalment constituïdes. L’aprovació d’aquest reglament és necessària, a més de per a futurs projectes, per crear una comunitat energètica per a proveir a comerços amb una instal·lació fotovoltaica sobre la coberta baixa del pavelló municipal Barris Nord.