CCOO i UGT denuncien que Correus no cobreix la meitat de les vacants

Els sindicats CCOO i UGT van denunciar ahir conjuntament que Correus “no cobreix la meitat de les places” dels carters que estan de vacances, que tenen dies personals i fins i tot dels que estan de baixa o s’han jubilat, situació que causa retards en la recepció de cartes, paquets i notificacions de més de dos setmanes en zones com l’Horta (com va publicar aquest diari), però també en altres diversos municipis de la demarcació. Van assegurar que hi ha casos puntuals, com a Tremp, on la seua oficina es quedarà a l’agost amb només el 25% de la plantilla.

La secretària provincial de CCOO Annabel Clua i el seu homòleg d’UGT, Carlos Ruiz, van assegurar que no s’està cobrint el servei postal universal i van denunciar l’estrès al qual es veuen sotmesos els carters “quan tornen de vacances i veuen que tenen entre 200 i 300 notificacions per entregar, moltes de caducades”, van afirmar. Van afegir que “el problema va a més i és extrapolable a tot l’Estat, però a Lleida no havia passat mai com ara”.CCOO exigeix un finançament estable per garantir la prestació del servei postal universal de forma “assequible i accessible”. Reclama que s’utilitzi la xarxa postal pública per “proporcionar serveis de proximitat, sobretot per a col·lectius vulnerables i persones grans”, així com millorar les condicions laborals. “Cal renovar un conveni obsolet des del 2011 que creiem que ha d’incloure plans de rejoveniment i de sortides incentivades, però lligat a noves entrades”, va afegir Clua, que va detallar que la mitjana d’edat dels carters és de 52 anys. També va instar a millorar els seus salaris, “que són mileuristes”, i a regular les borses d’ocupació.UGT recorda que a començaments de juny va presentar un pla de model de negoci en un termini de 5 anys “per revertir la situació i canviar la direcció de l’empresa”. Ruiz va assegurar que “el tenen sobre la taula, es tracta de voluntat política”.