La consellera Mas fixa el finançament com a condició per recolzar un Govern del PSC

La consellera d’Economia, Natàlia Mas Guix, va reiterar ahir a Lleida que un model de finançament amb el qual “puguem recaptar el gruix d’impostos que es generen a Catalunya i fer les aportacions degudes a l’Estat” és “condició indispensable per a la formació d’un govern a Catalunya” amb el suport d’Esquerra Republicana. “Si no es valora que ha de ser així per part de l’Estat o del PSC, hi ha altres alternatives que poden buscar”, va afirmar després d’una reunió institucional del G10 a la Cambra de Comerç.

Mas Guix va defensar que les últimes negociacions amb l’Estat “impliquen una correcció en el greuge econòmic que patim, però ara cal fer un pas més estructural, irreversible i definitiu que impliqui un guany de sobirania”. Així ho va afirmar dos dies després de presentar la seua proposta de model de finançament singular en l’última reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, a Madrid. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va rebutjar la proposta després de la trobada i va descartar una negociació bilateral amb Catalunya, encara que va reconèixer que el nou finançament pot incorporar “elements singulars”.La reunió d’ahir del G10, el Comitè Estratègic de l’Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, va servir per “compartir els darrers avanços i posar en relleu les agendes compartides”, va afirmar Mas Guix. Va anunciar que Barcelona acollirà un engagement week entre els dies 18 i 20 de setembre, amb “reunions entre inversors, impulsors de polítiques basades en la innovació transformativa al territori i on posarem en relleu les agendes compartides” de Lleida.El G10 està format per les Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega, la Universitat de Lleida (UdL), la Generalitat, la Diputació, la Paeria, Pimec Lleida, la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) i els sindicats CCOO i UGT. El president de la Cambra de Lleida, Jaume Saltó, va celebrar l’“alineació” entre les institucions per desenvolupar plans de comunicació i impulsar un “lobby lleidatà”. Així mateix, va explicar que va traslladar a la consellera la necessitat de la posada en marxa del polígon de Torreblanca.