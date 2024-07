Lleida estrena el centre d'interpretació de la fruita de Catalunya per posar en relleu la importància d'aquest aliment

detail.info.publicated acn

Lleida ja té en marxa Cosmofruita, el centre d'interpretació de la fruita de Catalunya. Aquest nou espai posa en relleu la importància que té aquest aliment per al desenvolupament social i econòmic del país alhora que vol conscienciar i afavorir l'alimentació saludable entre la població, sobretot els més joves, tal com ha valorat el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha estat l'encarregat d'inaugurar-lo oficialment aquest dijous. En concret, el centre combina "la història de la fruita amb l'ús de noves tecnologies, tallers, cuina, dades macroeconòmiques o testimonis del sector agrari" per acostar-se a la ciutadania, ha explicat Montse Baró, presidenta d'Afrucat, que promou l'equipament.