Educació retirarà amiant en col·legis i instituts de Lleida

El departament d’Educació va anunciar ahir que invertirà 3,8 milions per retirar amiant i adaptar els centres educatius als efectes de la calor en 37 col·legis i instituts de Lleida: 32 de la regió del pla i 5 del Pirineu.

La inversió ascendirà a 42,3 milions per millorar 394 centres de tot Catalunya. La consellera d’Educació, Anna Simó, va reconèixer que aquesta quantitat “és insuficient” per afrontar totes les necessitats existents i que es prioritzarà la climatització d’espais comuns i polivalents.

Per a aquest fi invertiran 436.893 euros en nou actuacions en centres del pla, mentre que al Pirineu en destinaran 48.543 per a quatre intervencions. La consellera va detallar que el document preveu instal·lar proteccions solars, tendals, fonts, renaturalitzar els patis o repartir ventiladors per les aules. En aquest sentit, en el curs 2022-2023 se’n van repartir 9.000 i per a aquest estiu preveuen entregar 3.500 a mesura que els centres els vagin sol·licitant.

La consellera va reconèixer que és una mesura “pal·liativa” i que el que fa falta “és destinar molts més recursos”, una cosa que és “impossible” si no hi ha un canvi d’estructura pressupostària. Quant a l’amiant, Simó va dir que aquest any faran 17 actuacions que costaran més de cinc milions i la majoria estan finançades amb els fons estatals Feder. La consellera va remarcar que un dels objectius del Govern és que l’amiant desaparegui dels equipaments públics el 2028.

3.516 al·legacions

D’altra banda, Educació ha rebut 3.516 reclamacions per a les adjudicacions d’estiu del personal docent, xifra que representa un 5,3% sobre el total de les 65.519 sol·licituds. El departament recorda que aquest any ha augmentat “molt” el nombre de funcionaris en pràctiques a qui calia assignar un centre i afirma que 35.428 funcionaris van demanar una plaça provisional (el 74,5% de les places a adjudicar), mentre que l’any passat van ser 17.882 (el 40,3%).