Enxampen dos conductors circulant a 180 i 187 km/h per l'N-240 a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos conductors per circular a 180 i 187 quilòmetres per hora per en un tram de l'N-240 a Lleida limitat a 90 km/h. Els fets van tenir lloc dimecres passat durant un control preventiu muntat al punt quilomètric 85,5 d'aquesta via, al terme municipal de Lleida. A les 16.35 h, el radar va detectar un turisme que circulava a 187 km/h, i només quatre minuts després, a les 16.39 h, en va enxampar un altre a 180 km/h. Posteriorment, la policia va identificar i denunciar els infractors, que hauran de comparèixer quan siguin requerits davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.