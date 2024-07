Deu infraccions en pisos turístics després de 18 inspeccions a Ponent

Els Mossos d’Esquadra van iniciar a començaments del mes de juliol una campanya d’inspeccions a establiments de pisos d’ús turístic de tot Catalunya i que es mantindrà durant tot l’estiu. De moment, agents de les Unitats Regionals de Policia Administrativa van aixecar, entre l’1 i el 7 de juliol, un total de deu actes d’infracció a les regions policials de Ponent (set) i de l’Alt Pirineu i Aran (tres). En total, durant aquella setmana, en coordinació amb el servei d’inspecció de Turisme del departament d’Empresa i Treball, es van portar a terme divuit inspeccions a la demarcació, set a Ponent i unes altres 11 al Pirineu. A tot Catalunya, els Mossos van fer 158 inspeccions a aquest tipus d’habitatges i van aixecar un total de 92 actes d’infracció.

Quant al tipus d’infracció, la gran majoria s’emmarquen en la falta de llicència d’activitat de pis d’ús túrístic, l’omissió de les comunicacions a la policia o incompliments de la llei de Turisme, com no disposar del rètol informatiu de telèfon de 24 hores d’atenció als clients dels establiments o no tenir la placa identificativa a l’exterior de l’allotjament. Segons van informar ahir els Mossos, aquest dispositiu té per objectiu combatre la creixent picaresca com a nova font de negoci i que propicia l’activitat il·legal, com també el vessant delictiu de màfies que es dediquen a llogar pisos de llarga estada i els relloguen com a habitatges d’ús turístic falsificant documentació. A més, alerten que en molts casos aquestes organitzacions fan obres sense cap mena d’autorització per part dels propietaris així com de la conflictivitat social i veïnal que generen a les comunitats de veïns. Així mateix, l’operatiu pretén combatre l’incompliment normatiu i reforçar el coneixement de la llei sobre l’obligació de registre i comunicació als Mossos de les persones allotjades en aquests establiments.

Lleida és la tercera capital amb menys pisos turístics, segons l’INE

■ Lleida és la tercera capital de província de l’Estat, després de Palència i Guadalajara, que té menys pisos turístics, segons les últimes dades de l’INE del mes de febrer. Aquestes xifres indiquen que a la ciutat hi ha 54 d’aquests habitatges. L’Agència de Turisme de la Generalitat tenia al maig registrades 4.654 vivendes d’ús turístic a la demarcació i en l’últim càlcul de l’INE només en constaven 2.827. La majoria es concentren al Pirineu, on veïns i organitzacions denuncien que tant els pisos turístics com el gran nombre de segones residències estan tensionant els preus dels lloguers. L’INE constata que Naut Aran és el novè municipi de l’Estat amb un percentatge més alt (16,1%) d’habitatges turístics en proporció amb el seu cens total. La Vall de Boí ocupa el lloc 30.