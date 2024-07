Hospitalitzats una mare i el seu fill després d'una brutal agressió masclista al Secà de Sant Pere de Lleida

Una dona i el seu fill de 14 anys van ser hospitalitzats diumenge a la matinada a l’Arnau de Vilanova de Lleida després de ser agredits pel pare al barri del Secà, segons ha pogut saber SEGRE. L’agressió es va produir al voltant de les 23.00 hores de dissabte.

Concretament, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 23.14 hores, segons va informar ahir un portaveu policial, que va afegir que la Guàrdia Urbana s’havia fet càrrec de les diligències. Quan les patrulles van arribar al lloc, el presumpte agressor havia fugit. Es tractaria d’un home d’uns quaranta anys amb antecedents penals.

Les dos víctimes van ser ateses a l’habitatge pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que les va traslladar al CUAP de Prat de la Riba per ser ateses. Posteriorment, les van portar a l’hospital Arnau de Vilanova, on els dos van quedar hospitalitzats a l’activar-se el protocol de maltractament infantil. Paral·lelament, patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana van intentar localitzar el presumpte agressor. Aquest diari no té constància de la seua detenció.

En cas de ser localitzat, presumiblement serà arrestat acusat dels delictes de violència de gènere respecte a la dona i violència domèstica respecte al fill.Per la seua part, fonts de la Paeria van indicar que es va activar el protocol corresponent i que la investigació s’ha derivat als Mossos d’Esquadra.

La Guàrdia Urbana ha arrestat en el que portem d’any prop de 40 presumptes autors de violència contra les dones a la capital del Segrià.

Per la seua part, els Mossos van registrar 343 denúncies per violència masclista a les comarques lleidatanes en el primer trimestre del 2024, la qual cosa representa un augment del 22,5% respecte al mateix període de l’any passat, i una mitjana d’una trentena de víctimes ateses a la setmana. Hi va haver 165 arrestats per maltractaments en tres mesos.

A més, el Registre Unificat de Maltractament Infantil va comptabilitzar un total de 116 casos d’episodis de maltractaments a menors a les comarques lleidatanes entre gener i setembre de l’any passat. Una xifra que s’atansa a la registrada en tot el 2022, quan van ser 124, i un 25% més respecte als primers nou mesos de l’exercici anterior.