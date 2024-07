L'emblemàtic Teatre Principal de Lleida, d'artèria cultural de la ciutat a tancar per la covid-19

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Teatre Principal de Lleida va començar la seva construcció el 1948 i va ser inaugurat el 29 de desembre de 1951. Aquesta obra, creada per l’arquitecte Manuel Casas Lamolla amb la col·laboració de Joan Lavaquial i Magí Llorens, està catalogada com a bé d'interès històrico-artístic.

L’edifici presenta un disseny amb elements clàssics tant a l'exterior com a l'interior. Els porxos inclouen un pilar principal situat a la cantonada que dona a la Plaça de Sant Joan, conegut popularment com el “Pilar del General” per la presència del bust del Governador Blondel.

El teatre es va construir sobre un solar de 1.200 metres quadrats, amb una capacitat per a 1.500 espectadors. La sala principal tenia unes dimensions de 20 metres d'amplada, 25 metres de profunditat i 35 metres en la part posterior que separava l’amfiteatre de l’escenari.

Aniversari del Principal. El teatre, ple de gom a gom per commemorar els cinquanta anys.Família Cortada

El teatre disposava de galeries de llotja al primer i segon pis, una galeria general al tercer pis, sis sortides i cinc escales. L’escenari tenia unes dimensions de 9,50 per 18 metres. La decoració es va fer amb guix, ferro forjat, marbre, daurats, esmalts i estucats, amb un efecte de llum negra al sostre de la sala que simulava la nit. Sobre la boca de l'escenari, unes pintures en l'estil de Josep Maria Sert representaven temes teatrals com la comèdia, la tragèdia, la farsa i l'òpera.

A l’entrada del teatre es van col·locar vitrines per a la propaganda d'espectacles i marques comercials locals. Una d'elles servia de taquilla i una altra per a la venda de loteria.

El hall del Teatre Principal de Lleida.Rafa Arinyo

Des dels seus inicis, el Teatre Principal ha combinat les funcions de teatre i cinema, oferint una programació variada que inclou òperes, ballets, monòlegs, obres de teatre, concerts i cinema.

Actualment, l’Ajuntament de Lleida ha iniciat converses amb la família Cortada, actual propietària del teatre, per buscar vies de reactivació de l'espai, que va tancar durant la pandèmia de la COVID-19. Segons fonts municipals, l'objectiu és que el teatre esdevingui un motor de dinamització per a l'Eix Comercial, amb una programació cultural, d’oci i altres activitats. El projecte es troba en una fase inicial, i el govern municipal vol conèixer les intencions dels propietaris.

El planejament urbanístic actual només permet l'ús cultural del teatre, però l’ajuntament vol ampliar aquests usos. En aquest sentit, la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) podria servir per introduir aquestes modificacions.