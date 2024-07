Arresten a Lleida un nen de 14 anys per tràfic de drogues

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dijous un nen de 14 anys acusat de tràfic de drogues. Els fets van ocórrer a les 16.40 hores al carrer Riu Besòs, al barri de Cappont, quan una patrulla de la Policia Local va donar l’alto a un menor al sospitar que podia estar duent a terme algun tipus d’activitat il·lícita. El van escorcollar i van comprovar que portava marihuana, haixix i uns vuitanta euros fraccionats en bitllets petits. Davant dels indicis que el nen podia estar dedicant-se a la venda de les esmentades substàncies estupefaents, van procedir a la seua detenció com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. S’ha de recordar que els catorze anys és l’edat mínima legal per poder imputar un delicte a una persona, com preveu el Codi Penal. L’any 2022 van ser imputats 340 menors a les comarques de Lleida.