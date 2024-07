La Paeria precinta dos bars musicals del carrer Ramon Llull perquè no tenen llicència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va precintar ahir els bars Kiara i Roberto, situats als números 6 i 8 del carrer Ramon Llull, per funcionar com a bars musicals sense tenir la llicència corresponent. Un tancament que arriba després de nombroses queixes de veïns de la zona per sorolls i baralles, que van motivar que la Guàrdia Urbana portés a terme diverses inspeccions. En una va constatar que els establiments disposaven de llicència de bar i de bar restaurant, però que no tenien la de bar musical, la qual cosa suposa una infracció administrativa greu.

El govern municipal va detallar que durant les inspeccions els tècnics municipals van corroborar que les mateixes característiques dels locals fan impossible que puguin obtenir llicència de bar musical i divendres passat es va notificar als seus titulars el precinte dels negocis i que disposaven de tres dies per buidar-los.Val a recordar que, a més de les molèsties per soroll, els veïns de la zona denuncien que aquests dos bars han estat escenaris de diverses baralles els últims mesos. La més destacada va ser la que va passar diumenge 7 de juliol, quan es va originar una baralla multitudinària en un dels bars que es va propagar per diversos carrers del barri del Clot i confluències. Després d’aquest succés, la seua associació de veïns va instar l’ajuntament a revisar les llicències d’aquests dos bars i procedir al seu tancament per millorar la seguretat i la tranquil·litat de la zona. Precisament, el cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va reclamar ahir al govern municipal el tancament de “locals conflictius”.La clausura d’aquests dos establiments és l’última de la sèrie de sancions que la Paeria ha imposat a diferents bars i restaurants de la ciutat en tot just unes setmanes. I és que l’últim mes n’ha sancionat una desena amb 1.500 euros per no tenir al dia el control periòdic, dos més amb 5.001 euros per no disposar de la pòlissa d’assegurança obligatòria i diversos establiments de Balmes amb 1.500 euros per incomplir els aforaments màxims de les terrasses. Per la seua part l’alcalde, Fèlix Larrosa, va avançar fa unes setmanes que estan estudiant imposar mesures més dures per als bars i restaurants que són reincidents.

Larrosa diu que el ‘Barri a barri’ “ha tingut un resultat extraordinari”

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir els treballs de neteja i manteniment de la via pública de la campanya Barri a barri, que aquesta setmana i la pròxima estarà a Pardinyes. Larrosa va destacar que la primera fase d’aquesta iniciativa “ha tingut un resultat extraordinari, amb l’excepció d’algun punt crític que hem detectat i ens han avisat els veïns, la resta avança adequadament” i que mantindrà la campanya, que va arrancar l’estiu passat i la va reprendre aquest, tot l’any. La campanya serà a Pardinyes fins al dia 12 d’agost, quan es traslladarà a Llívia dos dies. Després de visitar els treballs de neteja, l’alcalde va inspeccionar les obres de millora de l’entorn de l’escola Pardinyes.