Mor una jove que anava amb moto atropellada per una conductora èbria a prop de les Basses

Una jove passatgera d’una motocicleta va perdre la vida, mentre que el motorista va resultar ferit greu a primera hora de la tarda d’ahir en una col·lisió contra un cotxe a l’N-240 al seu pas pel terme municipal de Lleida, a prop de les Basses d’Alpicat. Els Mossos d’Esquadra van detenir la conductora del turisme, una dona de 48 anys, com a presumpta autora dels delictes d’homicidi i lesions per imprudència greu al donar 0,74 mg/l en el test d’alcoholèmia, com va avançar SEGRE en l’edició digital. La víctima mortal és una jove d’uns 25 anys de la capital del Segrià. El conductor de la moto va ser evacuat a l’Arnau.

El sinistre es va produir a les 16.02 hores en el quilòmetre 97,7, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Per causes que s’estan investigant, hi va haver una col·lisió entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l’impacte, la passatgera de la moto va morir al lloc dels fets. El conductor de la moto va patir ferides de caràcter greu i va ser traslladat a l’Arnau. La conductora del turisme i els altres ocupants van resultar il·lesos. Al dispositiu de l’accident van treballar tres patrulles dels Mossos –que van detenir la conductora del cotxe–, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM. La carretera va estar tallada unes dos hores en els dos sentits.Amb la d’ahir ja són 17 les persones que han perdut la vida aquest any d’accident de trànsit a la demarcació, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. Així mateix, el 41% de les víctimes eren dels col·lectius considerats vulnerables. Concretament, han mort sis motoristes i una vianant. Així doncs, aquest any han mort 79 persones en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 28 eren motoristes. D’altra banda, una motorista va resultar ferida ahir al xocar contra un cotxe al carrer Ramón y Cajal (17.42 hores).

Dos ciclistes ferits, un de greu, en una caiguda a Soses

Dos ciclistes van resultar ferits, un d’ells de caràcter greu, al tenir una caiguda ahir al matí mentre circulaven per la carretera LP-7041, a la zona del terme municipal de Soses, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El sinistre es va produir per causes desconegudes a les 8.50 hores en el quilòmetre 6 de la carretera. Al lloc van acudir tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. Un dels ciclistes va resultar ferit de caràcter greu i va ser traslladat en helicòpter medicalitzat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. L’altre afectat, que presentava ferides de diversa consideració, va ser traslladat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova.