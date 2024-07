El PP es postula com la primera força opositora al Parlament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El diputat i portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, va assegurar ahir que el seu partit és “la força que lidera el moviment constitucionalista” després del principi d’acord del PSC amb ERC. Ho va dir durant la seua visita a Lleida per participar en el comitè provincial, on va assegurar que el PP és el partit “que es preocupa pels problemes reals de la ciutadania” davant de la “inoperància” de socialistes i independentistes, avançant que ells seran els que lideraran l’oposició. Per la seua part, el cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau, va recordar que el PSC “governa amb Junts a la Paeria; amb ERC, a la Diputació; i sembla que també ho farà a la Generalitat, per la qual cosa està clar que el PP de Lleida ens reivindiquem com l’única alternativa real al PSC, que només pot tenir com a socis Junts i Esquerra”.