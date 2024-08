Enxampen amb un revòlver un acusat del triple atropellament a les Borges Blanques

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada d’ahir un home de 39 anys i una dona de 30 acusats de tinença il·lícita d’armes al trobar en el seu vehicle un revòlver i munició. Es dona la circumstància que l’arrestat és un dels dos homes que van ser detinguts el divendres de la setmana passada com a presumptes autors del triple atropellament que hi va haver el dia anterior a l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, davant del bloc de pisos parcialment okupat on s’han registrat diversos incidents.

La detenció d’ahir es va produir a la una de la matinada durant un control rutinari a Rovira Roure. Els agents van inspeccionar el vehicle i van trobar l’arma de foc i dos caixes de munició, que van intentar amagar. Al no disposar cap dels dos ocupants de la llicència corresponent, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de tinença il·lícita d’armes. El revòlver i la munició van ser decomissats preventivament.

L’arrestat és J.S.A. i, juntament amb el seu germà A.S.A., van ser detinguts el divendres 26 de juliol pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a Sucs, on suposadament havien fugit després d’atropellar dos dones i un home a l’avinguda Santiago Rusiñol de la capital de les Garrigues. Els investigadors van pensar inicialment que es tractava d’un atropellament intencionat però, pel que sembla, l’incident va tenir a veure amb l’activació accidental d’un mecanisme del cotxe, com va publicar aquest diari. Els dos investigats van admetre haver conduït el cotxe i haver ocupat el lloc del copilot, respectivament, i van quedar en llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars després de passar diumenge passat a disposició judicial.

D’altra banda, quant a l’edifici de l’avinguda Santiago Rusiñol, l’ajuntament comprarà a tres immobiliàries 72 pisos i dedicarà una part a lloguer social. El pla preveu reallotjar famílies i reservar habitatges per a joves, grups d’ancians i emergències. Així, té previst adquirir 72 dels 77 pisos de l’edifici a la immobiliàries Inmocaixa (50) i Coral Home (20) i a CaixaBank (2). Els cinc restants són propietat de particulars.