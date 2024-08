Un socorrista salva un nen que s'ofegava a les piscines del Secà de Sant Pere de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gonzalo García és un socorrista de les piscines municipals que diumenge passat a la tarda va salvar un nen de 4 anys de morir ofegat a les del Secà de Sant Pere, segons va informar ahir el mateix ajuntament. Gonzalo García va ser el socorrista que va reanimar directament el nen i en l’actuació també van intervenir l’altre socorrista i l’equip de taquillers de la piscina.

Després de ser reanimat, el petit va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova, on va evolucionar positivament. García estava ahir treballant a les piscines de la Bordeta i va ser felicitat per la seua tasca per l’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez.

Iglesias va destacar la professionalitat dels socorristes de les piscines municipals, que “és essencial per protegir els usuaris, vetllar pel compliment de les normes de seguretat, evitar situacions de risc i, eventualment, fer accions de salvament”. A les piscines municipals treballen una vintena de socorristes contractats per l’empresa concessionària Aquasos.