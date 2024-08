Tràmits perquè tretze edificis de l'Horta puguin acollir temporers

El pavelló 3, actiu fins a finals de mes com a alberg per a sensesostre ■ L’ajuntament ha habilitat el pavelló 3 de la Fira com a alberg per a les persones que venen a buscar feina a la campanya de la fruita i no tenen papers ni allotjament. El ... - JORDI ECHEVARRIA

L’ajuntament tramita la inclusió de tretze edificacions agràries, granges o torres en desús al catàleg de construccions en sòl no urbanitzable de la ciutat perquè puguin ser reformades i utilitzades com a allotjaments pensats per a temporers. Així mateix consta en la proposta de modificació del pla especial d’aquest catàleg, que actualment es troba en revisió al portal d’avaluació ambiental del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, en el qual es detalla que d’aquestes tretze edificacions deu són construccions que van acollir usos agrícoles que ara estan abandonades i les tres restants són torres “amb un cert interès arquitectònic i que la propietat ha mostrat interès en la seua incorporació”.

Les construccions proposades per ser incloses al catàleg són les granges del Mata, la Serra i del Quempi, els magatzems del Faivella, de Vallcalent, del Canyares, del Callarriba, del Simó i de la Partida de Torres de Sanui; els edificis Fruites Laveda i les Torres del Rei, del Xuclà i de la Pastisseria.Si no es presenten al·legacions, aquestes tretze edificacions se sumaran a les 112 que ja hi ha al catàleg. En aquest sentit, al febrer l’ajuntament va anunciar bonificacions del 70 per cent de l’IBI i del 90% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per incentivar les rehabilitacions per allotjar temporers. Al maig, el govern municipal va informar que dos construccions ja tenien acreditats els usos per allotjar temporers aquest estiu, i que hi havia cinc noves peticions per incorporar-se al pla.